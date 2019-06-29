شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أنقذت ثورة "30 يونيو" مصر من محاولة اختطاف الإرهابيين لها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة دينا عبد العزيز، على أن ثورة 30 يونيو استطاعت أن تسترد الهوية المصرية، وتنقذ مصر من مرحلة الاختطاف التى كانت تسعى لها قوى الإسلام السياسى.

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وقالت عبد العزيز، إن الملايين التى خرجت للميادين لتنادى بتحرير مصر من قوى الظلام، ومن سيطرة التنظيمات الإرهابية على حكم مصر.

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ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن ثورة 30 يونيو تعد ثورة الفخر والاعتزاز التى انتصر فيها الشعب، وأن المرأة المصرية لعبت دورًا عظيمًا خلال هذه الثورة جنبًا إلى جنب مع الرجال وان جميع أطياف الشعب المصرى كان لهم دورا بارزا فى هذه الثورة.