شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الشبان المسلمين" تعلن تغيير اسمها لـ"منظمة الشبان العالمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الجمعية العمومية الطارئة لجمعية الشبان المسلمين العالمية ظهر اليوم، السبت، بمقر الجمعية بشارع رمسيس بالقاهرة، من مناقشة التعديلات التى أقرها مجلس إدارتها، للائحة الداخلية، حيث تمت الموافقة على تغيير مسمى الجمعية إلى "منظمة الشبان العالمية"، وذلك بحضور جميع رؤساء الفروع على مستوى الجمهورية، حسبما أفاد البيان الصحفى الصادر منذ قليل.

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وحسب البيان الصحفى، شهدت الجمعية توافقًا كبيرًا بين أعضائها الذين أبدى أغلبيتهم موافقتهم على تغيير مسمى "جمعية الشبان المسلمين" إلى "منظمة الشباب العالمية"، مؤكدين على أن هذا القرار يأتى فى إطار الخطة التى تنتهجها القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمكافحة الطائفية بشتى أنواعها وصورها، ولسد الخناق أمام عناصر جماعة الإخوان الإرهابية فى المتاجرة لاستغلال اسم الجمعية لخدمة مصالحها الخبيثة.