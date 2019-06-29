شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خلية الأمل.. باحث حقوقى يكشف طرق استقطاب الإخوان لشخصيات يسارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، على أن استقطاب الإخوان لشخصيات منتمية إلى التيار المدنى واليسارى يتم منذ سنوات، وهو ما نكشف من خلال خلية الأمل التى تم ضبطها خلال الأيام الماضية.

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وأضاف الباحث الحقوقى، أن الإخوان استقطبوا الاشتراكيين الثوريين تحت دعوى الاتفاق بين الأممية والخلافة وأيضًا تحت إدعاء أن الإخوان تيار سياسى مدنى شارك فى ثورة يناير وبالتالى فهم بالنسبة لهم رفاق ميدان، والشخصيات الأخرى الحقوقية تم استقطابها بسبب نقص التمويل، مما نتج عنه إنشاء مراكز حقوقية ومكاتب محاماة للدفاع عن تنظيم الإخوان الإرهابى والقضايا المنظورة أمام المحاكم بتمويل إخوانى وأخيرا شخصيات برلمانية سابقة وحالية وأخرى تحلم بدخول البرلمان فقام الإخوان بمغازلتهم وإعطاءهم وعود بمساعدتهم للنجاح فى البرلمان.

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وتابع هيثم شرابى: "يسعى تنظيم الإخوان فى ضم واستقطاب هؤلاء ولا يطلب منهم التخلى عن توجهاتهم وذلك تطبيقا لمقولة لا يهم لون القط مادام سيصيد الفئران"، كما يستهدف الإخوان تصدير صورة للشارع المصرى أنهم متحالفين مع تيارات ونماذج فكرية متنوعة بما يعنى إنهم غير مرفوضين سياسيا وبهذا تقوم هذه الشخصيات بتوفير غطاء سياسى للتنظيم الإرهابى.