شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية تحدد 7 إجراءات لتحقق الحكومة أهداف المشروعات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الخطة بمجلس النواب جهات التنفيذ بالحكومة بالالتزام بتنفيذ مشروعات وبرامج الخطة المعتمدة لعام 2019/ 2020، وفقا للتوقيت الزمنى المحدد لها، والعمل على تحقيق الأهداف التى تضمنتها بالكامل.

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وحددت اللجنة فى تقرير لها سبع إجراءات يجب الالتزام بها لتحقيق هذا الهدف وتتمثل فى..

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1:تنفيذ المشروعات الاستثمارية فى حدود التكاليف المقدرة لها وعلى الوجه المحدد فى الخطة

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2:ضبط الاستهلاك النهائى فى حدود الخطة

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3:تحقيق أهداف الصادرات والواردات بالخطة

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4: إصدار القرارات وإعداد الدراسات والتوصيات اللازمة بما هو مقدر للقطاع الخاص فى الخطة سواء فى الإنتاج أو الاستهلاك أو الادخار أو الاستثمار أو العمالة أو التفاعل مع العالم الخارجى.

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5:عدم جواز تعديل الاعتمادات المخصصة للمشروعات الاستثمارية الواردة فى الموازنة إلا طبقا للقواعد والمعايير المحددة وبما لايخل بالأولويات الواردة فى الخطة.

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6:إعادة النظر فى ترتيب أولويات الخطة تبعا لتغير الظروف المحلية والدولية وبما لا يخل بإطارها العام، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة، وفى ضوء المبادئ الحاكمة لمرونة الخطة.

7:عدم الارتباط بأية مشروعات أو أعمال خاصة بالتنمية المستدامة سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الإطار العام للخطة.