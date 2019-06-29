شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وفد البرلمان ومحافظ الإسكندرية يتفقدون منطقة أبو تلات ويبحثون مشكلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم السبت، منطقة أبو تلات بالعجمى بمحافظة الإسكندرية، حيث تم رصد تأخر أعمال الصرف الصحى وهو الأمر الذى تسبب فى تكسير وتشويه الطرق الرئيسية، وخاصة شارع أبو تلات، وانتشار التعديات والإشغالات، مما يسبب معاناة كبيرة للمواطنين.

جاء ذلك فى ختام أيام الجولة التفقدية للوفد البرلمانى، بمحافظة الإسكندرية والتى تابعت فيها عددا من المشروعات داخل المحافظة، برفقة الدكتور عبد العزيز قنصوة.

وشدد المهندس أحمد السجينى، على ضرورة الإسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى المنطقة، ليتم رصف الطرق والتى يعانى منها أغلب المواطنين فى إعاقة الحركة.

وطالب السجينى، بالعمل على مواجهة التعديات والبناء العشوائى بدون ترخيص، قائلا: "علينا القضاء على أى مخالفات فى المهد، وفى نفس الوقت يجب أن يكون هناك تسهيل فى إجراءات الحصول على تراخيص البناء".

وخلال الجولة التفقدية، اشتكى عددا من المواطنين الأزمات التى تعانى منها المنطقة بسبب تأخر توصيل الصرف الصحى وهو ما تسبب فى عدم صلاحية الطرق، مطالبين فى الوقت ذاته بإزالة التعديات فى الشوارع وما وصفوه ب"أعمال البلطجة" بسبب قيام بعض المواطنين بوضع حواجز أمام منازلهم مما يتسبب فى إعاقة الحركة، وانتشار تعديات على شكل حفر وأتربة وغيرها، تعطل الطريق.

من جهته، وعد المحافظ بأنه سيتم العمل على إنهاء كافة المشكلات، وأنه حريص على سرعة انتهاء مشكلة توصيل الصرف الصحى، ويشعر بمعاناة الأهالى فى المنطقة، مؤكدا أنه تم توجيه كل رؤساء الأحياء فى الإسكندرية بالاستجابة لشكاوى المواطنين فى هذا الشأن وإزالة كافة التعديات.

وأشار إلى أن كل مواطن لديه مشكلة يعرض على رئيس الحى التابع له، وفى حالة عدم الاستجابة يتم التواصل مع المحافظة وتقديم شكوى وسيتم التعامل الفورى معها.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ومحافظ الإسكندرية، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى لمنطقة أبو تلات بحى العجمى، بالإسكندرية، للاطلاع على أعمال تنفيذ المشروع.

وكان فى استقبال وفد البرلمان والمحافظ، اللواء إبراهيم منصور، المشرف العام على الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، الذى شرح مراحل تنفيذ المشروع وأسباب تعطل الانتهاء منه.

وتساءل المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، والمحافظ عن موعد انتهاء المشروع وأسباب تعطله، ليرد المشرف على الجهاز التتفيذى، قائلا: كل المنطقة محتاجة تكثيف، ومن ضمن الأسباب فى التعطل جزئية تسليم الأرض والمحافظة تدخلت واستلمنا واشتغلنا شهرين وتوقفنا وكان هناك تعثر لأسباب مالية، وحاليا تم توفير الاعتمادات المالية.

فيما قال المحافظ: المشروع ينفذ منذ أكثر من سنتين، عايز برنامج زمنى ننتهى منه وننهى المشكلة، عايز انتهى من المبنى وبعدين أجهز الشبكات، الناس فى أبو تلات معندهاش شارع، عايز أمهد الشارع، واستمعنا للناس بيشتكوا وبيعانوا وعندهم حق، فلازم نحدد خدمة الصرف هتبدأ امتى.

وطالب المشرف على الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، مدة سنة للانتهاء من مشروع المحطة، ورد المحافظ، قائلا: سنة كتير، 6 أشهر يخلص.

إلا أن مسئول الجهاز التنفيذى أكد صعوبة الأمر وشرح أسباب ذلك، ووعد المحافظ قائلا: فى شهر مارس المقبل سيتم الانتهاء فى منطقة أبو تلا ليتم تمهيد الشارع ورصفه، وفى شهر 7 يتم تجهيز الشبكات.

وشهد النقاش الحديث عن المنطقة المحيطة بمشروع المحطة ناحية مساكن الكيلو 21، وعن المبانى العشوائية والمخالفة وعن خطورة الوضع بالنسبة للمبانى العشوائية فوق حافة الهضبة وخطورة الأمر على المواطنين.

وقال محافظ الإسكندرية: تم الانتهاء من المخطط الاستراتيجى للمحافظة وخلال شهرين أو ثلاثة سيتم المخطط التفصيلى لتلك المناطق، ليتم حل مشكلة البناء العشوائى والمخالف.

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