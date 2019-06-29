شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تفاصيل زيارة وفد من نائبات البرلمان لإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سيلفيا نبيل ،رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، أن وفدا من نائبات البرلمان وجه دعوة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لزيارة مصر والبرلمان، للإطلاع على أخر التطورات والمستجدات فيما يخص قضية المرأة على أرض الواقع.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن وفد البرلمان أطلع نواب مجلس الشيوخ الإيطالى بالتطورات التى وقعت فى مصر خاصة فى مجال تمكين المرأة، والتغييرات الدستورية التى تمت بزيادة نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان، وأيضا تطورات تطبيق موازنة البرامج والأداء، والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعى، والتأكيد على متانة وقوة العلاقات بين مصر وإيطاليا بشكل عام.





وأكدت رئيس اللجنة الفرعية ،على أهمية هذه الزيارة التى قام بها وفد نائبات البرلمان لإيطاليا لتبادل الخبرات، لافتة إلى أن هناك بعض المشاكل المشتركة بين مصر وإيطاليا فيما يخص قضايا المرأة، وأنهم دعوا لزيارة وفد من مجلس الشيوخ الإيطالى للاستمرار فى العمل على قضايا المرأة بين دول البحر المتوسط.

وأوضحت سيلفيا نبيل أن زيارة وفد نائبات البرلمان التى تمت نهاية الأسبوع الماضى، ضمت النائبات "سيلفيا نبيل، إيناس عبد الحليم، ودينا عبد العزيز، ماجدة نصر، وهند الجبالى".

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وأشارت "نبيل" إلى أن الوفد البرلمانى عقد عدة لقاءات هامة، تضمنت لقاء فى مجلس الوزراء الإيطالى، بحضور أمين عام إدارة تكافؤ الفرص ورئيس مكتب المساواة وتكافؤ الفرص بمجلس الوزراء لورا مينيسوتشى، وأيضا عقد لقاء مع عضو مجلس الشيوخ ووزيرة الخارجية السابقة إيما بونينو، إلى جانب زيارة مجلس مدينة روما.

وأضافت نبيل أن الوفد عقد لقاء أيضا مع نائب وزير الاقتصاد الإيطالى جورجيو سوريال وقد عرض الوفد استعداده للتعاون لتدليل أى عقبات أمام الاستثمار الايطالى فى مصر خاصة فيما يخص الاستثمارات الجديدة المتوقعة وقد رحب سوريال بهذه المبادرة.

كما لبى الوفد دعوة للعشاء من وزارة الخارجية الإيطالية بحضور السفيرة لورا كامبرينى رئيسة جمعية الدبلوماسيات الإيطاليات، وأيضا لقاء مع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالى.

يذكر أن الوفد البرلمانى زار إيطاليا بناء على دعوة من OECD الشرق الأوسط، ومجموعة السبعة للمجلس القومى للمرأة بدعوة 5 نائبات، وذلك لتبادل الخبرات فيما يخص دعم مشاركة المرأة فى البرلمان ورسم السياسات، وهو البرنامج الذى بدأ منذ عام وتعد هذه الفعالية آخر فاعلية له لتبادل الخبرات. كما حضر أيضا وفد برلمانى من تونس لنفس البرنامج.