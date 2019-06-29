التعليم تعلن نتيجة العينة العشوائية لامتحان الفلسفة للثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول).

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، في بيان اليوم، إن نسبة النجاح بالعينة العشوائية لمادة الفلسفة والمنطق بلغت 94.1%.

وأوضح "عبدالحكم" أن عدد أوراق العينة بلغ ١٠٣٥١ ورقة أسفرت عن نجاح ٩٧٣٧ طالب وطالبة، حصل ٢٣٢١ منهم على الدرجات النهائية بالمادة.

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وحصل 2835 طالبًا وطالبة على شريحة من 90% إلى 100%، بنسبة 29.12% من إجمالي حجم العينة العشوائية.

فيما حصل 2050 طالبا وطالبة على شريحة من 80% إلى أقل من 90%، بنسبة 21.05% من إجمالي حجم العينة.

وحصل 1495 طالبا وطالبة على شريحة من 70% إلى أقل من 80%، بنسبة 15.35% من إجمالي العينة.

وأشار خالد عبدالحكم، إلى أن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق المعدلات المقررة لها، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على توفير الأجواء المناسبة للمقدرين لإنجاز الأعمال المنوطة بهم بالدقة المطلوبة بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملاً.