بطاقة 40 سرير.. افتتاح أعمال تطوير 4 أقسام بمستشفى الأطفال الشاطبي بالإسكندرية(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال تطوير الطابق الرابع بمستشفى الأطفال بالشاطبي، والذي يضم وحدات الجهاز الهضمي وأمراض الكبد والغدد والكلى بطاقة 60 سريرًا، بتمويل من الدفعة 28 بالقوات البحرية في الإسكندرية.

وقال رئيس الجامعة، إن مستشفيات جامعة الإسكندرية تشهد تطوير نوعي وكمي يلمسه المواطن البسيط من خلال الخدمات الطبية المتميزة المقدمة له، لاسيما أن بها خدمات وتخصصات ليست متوفرة بالمستشفيات الخاصة.

وأعلن الكردي خلال الافتتاح، تشكيل مجلس أمناء للمستشفيات الجامعية بالإسكندرية، لمتابعة سير العمل بها وقياس أدائها وتلبية احتياجاتها، فضلًا عن الإشراف على أموال التبرعات وضمان استقلالية المستشفيات الجامعية.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أن مجلس الأمناء سيتشكل من أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب بالإسكندرية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية.

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وأكد الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، أن أعمال التطوير بالمستشفى غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه خلال عامين ونصف فقط تم تطوير كافة الأقسام والوحدات بالمستشفى بإجمالي تكلفة 48 مليون جنيه من خلال التعاون بين منظمات المجتمع المدني.

وقال عثمان إن المستشفيات الجامعية، جزء مهم من منظومة جامعة الإسكندرية التي تعتبر ثاني أقدم جامعة في مصر، لاسيما أنها تمتلك خدمات جديدة ومراكز تميز متفردة عن غيرها من المستشفيات، مشيرًا إلى أن بها خدمات تكاد تكون غير موجودة في مختلف المستشفيات الجامعية المصرية.

وأضاف عميد كلية الطب، أن الدفعة 28 قوات بحرية لديها أيادي بيضاء في الارتقاء بالمستشفيات الجامعية، من خلال تطوير وحدة الحروق بالمستشفى الرئيسي، بالإضافة إلى تطوير وحدة الجهاز الهضمي والتغذية وأمراض الكلى والغدد بالطابق الرابع بالمستشفى.

وبدوره، أوضح الدكتور نادر فصيح، رئيس قسم طب الأطفال بمستشفى الشاطبي، أن ما حدث من تطوير يعتبر نموذج يحتذى به في التعاون بين جميع الأطراف المعنية بتوفير خدمة طبية مميزة للمواطن المصري.

وأوضح فصيح أن الهدف من التطوير هو زيادة الطاقة الاستيعابية للأطفال، لافتًا إلى أن أعمال التطوير شملت تركيب شبكات أكسجين وفرش عناية متوسطة بطاقة 4 أسرة، وفرش وحدة الغسيل البريوني للأطفال.