البرهان: مستعدون لتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة إذا وافق عليها الشعب السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن الشعب السوداني سيكون شريكا في بناء سودان جديد، مؤكدًا على أن الشعب السوداني هو من صنع الثورة.
وترحم البرهان على الشهداء الذين سقطوا خلال ثورة السودان، التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير.
وتابع البرهان، أن المرحلة الحالية تشهد بناء سودان جديد يسود فيه التسامح والاعتراف بالأخطاء.
وأوضح البرهان، أن المجلس العسكري منفتح على التفاوض مع جميع الأحزاب.
وأكد البرهان، أن السودان الجديد سيكون فيه كل الناس سواسية في الحقوق وسيشاركون في بناء الأمة.
وأشار البرهان، إلى أن الشعب السوداني هو صاحب المصلحة الحقيقة وهو من بدأ الثورة.
وأوضح البرهان أن المجلس العسكري مستعد لتسليم السلطة الآن إلى حكومة منتخبة إذا وافق عليها جميع أبناء الشعب السوداني.
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