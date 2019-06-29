محافظ قنا يتابع أعمال الوفد الطبي الإنجليزي لجراحات قلب الأطفال - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي: تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي أعمال الوفد الطبي الإنجليزي المتخصص في جراحات قلب الأطفال بمستشفيات قنا الجامعية وذلك في إطار قوافل قلوب صغيرة Little Hearts لمؤسسة Muntada Aid البريطانية. ويضم الوفد أساتذة متخصصين في جراحات القلب والقسطرة القلبية للأطفال يقومون بإجراء نحو 50 حالة قسطرة قلبية للأطفال و20 حالة لجراحات القلب للأطفال لإصلاح العيوب الخلقية وذلك بالتعاون بين قسم جراحة القلب والصدر وقسم الأطفال ووحدة القسطرة القلبية بمستشفيات قنا الجامعية. وأعرب محافظ قنا ورئيس الجامعة عن شكرهم للوفد الطبي الإنجليزي لتقديم الدعم الفني وتدريب أطقم الأطباء والتمريض وإطلاعهم على آخر المستجدات في مجال جراحات القلب للأطفال وتوفير عناء السفر على المواطنين بحثا عن العلاج بالمحافظات المجاورة.

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