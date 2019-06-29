وزيرة البيئة تترأس اجتماعًا حول منظومة المخلفات الصلبة والمقالب العشوائية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

ترأست وزيرة البيئة، اجتماعًا وزاريًا بشأن منظومة المخلفات البلدية الصلبة بمحافظة القاهرة وإغلاق المقالب العشوائية ومنها (السلام - القطامية - الطوب الرملي - الوفاء والأمل) بحضور اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات الإسكان والنقل والتنمية المحلية والهيئة القومية للأنفاق.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية التنسيق خلال الفترة المقبلة لوضع خطة واضحة لكل مقلب من المقالب وذلك بتحديد مخطط زمني واضح وتكاليف كل مقلب من المقالب في محافظة القاهرة.

وقالت الوزيرة: "نحن على أتم الاستعداد لمساندة كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية لمراجعة أي دراسة أو اقتراح أي مكتب استشاري متخصص للمساعدة في الوصول أفضل الطرق للتعامل مع كل مقلب طبقًا لظروفه ومتطلباته وأن دور الوزارة تخطيطي وتنسيقي وتقديم الدعم الفني لكافة الجهات والوزارات المعنية بالملف".

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وأشادت بالجهود التي يبذلها جهاز تنظيم المخلفات للإعداد للمنظومة الجديدة وإعداد الخطط للتعامل مع المقالب العشوائية في محافظة القاهرة وتوفير البدائل اللازمة المبنية على دراسات علمية مما يحافظ على البيئة وصحة المواطنين.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ضرورة التنسيق بين كافة الجهات للوصول إلى حل جذري للمقالب المذكورة في ظل الزحف العمراني وقربها في الفترة الحالية من بعض الأحياء السكنية، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاجتماعات للبدء في تنفيذ خطوات فعلية للتعامل بشكل علمي مدروس مع المقالب العشوائية.

وعرضت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، دراسة للوضع في كافة المقالب ومساحة كل حدة وشرح ظروف كل مقلب والبدائل المتاحة لكل مقلب والإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة بين كافة الوزراء والهيئات المعنية بخصوص هذا الملف.