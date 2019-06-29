بوتين: موسكو تجري حوارا مع واشنطن بشأن سوريا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، أن موسكو تجري حوارا مع الولايات المتحدة بشأن سوريا وهناك تنسيق جيد لإجراءات مكافحة الإرهاب.
وقال بوتين، في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، والتي أدلى بها على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "نحن دائما في حوار مع شركائناالأمريكيين، لقد أقمنا اتصالات جيدة ومباشرة، كما يقولون، على الأرض، وننسق إجراءاتنا وجهودنا لمكافحة الإرهاب - لا تزال هناك بعض الجيوب".
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، إن الولايات المتحدة على اتصال
وتقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعمليات ضد تنظيم "داعش" [التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا] في العراق وسوريا منذ عام 2014، ويتواجد التحالف الدولي في سوريا بدون إذن من السلطات السورية.
وقد ذكرت الحكومة السورية مرارا، أن الولايات المتحدة تتواجد في الأراضي السورية بشكل غير قانوني، ودعتها إلى سحب قواتها.
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