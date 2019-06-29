ترمب يرفض انتقادات كارتر لشرعيته: "أيها المزبول"!

رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم السبت على الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، بعد أن أشار إلى أن إدارة ترمب غير شرعية.

وقال ترمب للصحافيين في اليابان خلال قمة مجموعة العشرين: "انظروا.. لقد كان رجلاً لطيفاً، لكنه كان رئيساً مزعجاً".

وأضاف ترمب: "إنه ديمقراطي، وموال للديمقراطيين وبالتالي فهذه نقطة نقاش نموذجية بالنسبة له".

وثم خاطب كارتر قائلاً: "أعتقد أنك تدرك، كما يفهم الجميع الآن، بأني فزت ليس بسبب روسيا، وليس بسبب أي شخص آخر.. سواي.

"رئيس في سلة المهملات"

وبحسب ما نقلت وكالة "اسشويتد برس"، رد ترمب بأنه فاز في الانتخابات عام 2016 لأنه عمل بجهد أكبر من هيلاري كلينتون.

وأوضح أنه "شعر بالسوء" بالنسبة لكارتر لأن "حزبه ألقى به في سلة المهملات".

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وقال ترمب: "لقد زبلوه بشدة، إنه مثل الرئيس المنسي. وأنا أفهم لماذا يقولون ذلك، فهو لم يكن رئيساً جيداً.

كارتر: ترمب رئيس غير شرعي

وجاءت تصريحات ترمب بعد أن قال كارتر يوم الجمعة خلال حدث في بلدة ليسبورغ بفرجينيا: "لا شك أن

الروس تدخلوا في الانتخابات على الرغم من أنه لم يتم قياس مقدار هذا التدخل بالضبط. وإذا تم فتح تحقيق كامل فسوف يكشف أن ترمب لم يكن ليفوز فعلياً بالانتخابات في عام 2016.

وأكد كارتر أن ترمب" خسر الانتخابات وتم تعيينه في منصبه لأن الروس تدخّلوا نيابة عنه".

وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن ترمب رئيس غير شرعي، رد كارتر: "هذا يرتبط بما قلته للتو، وهو ما لا أستطيع أن أتراجع عنه".

ولم يعثر المحقق الخاص روبرت مولر في تقريره، على أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى أي عضو أو شركاء في حملة ترمب بالتآمر مع جهود الروس للتدخل في الانتخابات.