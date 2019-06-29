نوفاك:‭ ‬روسيا ومنتجون آخرون يدعمون تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم السبت إن روسيا ومنتجين آخرين للنفط يدعمون جميعا اقتراحا بتمديد الاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام مضيفا أن من الأفضل تمديده لمدة تسعة أشهر. الأفضل تمديده لمدة تسعة أشهر. وتابع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان قبيل اجتماع منتجين من أوبك ومنتجين مستقلين في فيينا هذا الأسبوع ”أعتقد أن قرار التمديد يحظى بدعم“. وأضاف أن أزمة الخام الملوث في شبكة أنابيب مملوكة لروسيا انتهت وأن على بلاده الآن التعامل مع الخام الملوث الموجود في خزانات.

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