الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدًا.. والعظمى بالقاهرة 35

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون معتدلا إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون

معتدلا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 25 35شبين الكوم 24 34طنطا 25 33دمنهور 24 31الإسكندرية 25 31بلطيم 25 32مطروح 23 30السلوم 24 31سيوة 24 39بورسعيد 24 30دمياط 25 30الزقازيق 23 36الإسماعيلية 24 37السويس 24 36العريش 24 32رفح 25 31رأس سدر 26 37نخل 19 36نويبع 27 38طابا 25 36كاترين 19 32الطور 27 36شرم الشيخ 29 37الغردقة 30 41مرسى علم 29 38الفيوم 25 36بنى سويف 25 37المنيا 25 38أسيوط 26 38سوهاج 27 38قنا 28 39الأقصر 29 39أسوان 30 41أبو سمبل 30 41الوادى الجديد 29 41شلاتين 29 37ابو رماد 30 36حلايب 31 34رأس حدربة 31 33أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:الصغرى العظمىمكة المكرمة 29 43المدينة 26 43الرياض 30 45المنامة 34 41أبوظبى 31 44الدوحة 32 44الكويت 31 48دمشق 17 36بيروت 26 29عمان 17 32القدس 19 29غزة 23 30بغداد 27 44مسقط 34 41صنعاء 16 30الخرطوم 28 40طرابلس 22 30تونس 20 33الجزائر 21 28الرباط 16 25نواكشوط 22 30

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 09 24

إسطنبول 18 26

إسلام آباد 28 42

نيودلهى 31 43

جاكرتا 22 33

بكين 20 32

كوالالمبور 24 32

طوكيو 23 27

أثينا 22 30

روما 19 33

باريس 15 29

مدريد 21 38

برلين 18 36

لندن 14 24

مونتريال 16 24

موسكو 11 18

نيويورك 23 30

واشنطن 19 33