قال مسؤولون إن مطار "نيوآرك ليبرتي" الدولي بولاية نيوجيرسي الأميركية، أوقف رحلات الوصول والمغادرة لفترة وجيزة اليوم السبت بسبب حالة طوارئ، وقالت وسائل إعلام إن إطار طائرة انفجر أثناء هبوطها.
وأعلن المطار في تغريدة على "تويتر" استئناف عملياته، وأن على الركاب توقع تأخر في رحلاتهم، دون أن يشير إلى طبيعة حالة الطوارئ.
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كانت هذه تفاصيل خبر مطار "نيوآرك" في أميركا يستأنف رحلاته بعد توقف "طارئ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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