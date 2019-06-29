مطار "نيوآرك" في أميركا يستأنف رحلاته بعد توقف "طارئ"

قال مسؤولون إن مطار "نيوآرك ليبرتي" الدولي بولاية نيوجيرسي الأميركية، أوقف رحلات الوصول والمغادرة لفترة وجيزة اليوم السبت بسبب حالة طوارئ، وقالت وسائل إعلام إن إطار طائرة انفجر أثناء هبوطها.

وأعلن المطار في تغريدة على "تويتر" استئناف عملياته، وأن على الركاب توقع تأخر في رحلاتهم، دون أن يشير إلى طبيعة حالة الطوارئ.

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