ترامب في مجموعة العشرين: هدنة تجارية مع الصين وتقارب مع روسيا

طغت ملفات رئيسية على "قمة مجموعة العشرين" التي اختتمت في اليابان اليوم، وكانت الحرب التجارية بين أميركا والصين من أبرز هذه الملفات، إذ التقى كلّ من الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأميركي دونالد ترامب، واتفقا على "هدنة تجارية" بين البلدين. كما التقى ترامب مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، حيث أكدا على العلاقة المميزة التي تجمع البلدين والإنجازات التي حققتها المملكة خصوصاً في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، إضافة إلى لقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أكدا على ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين.

الهدنة التجارية

وتمكن الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج من تفادي الأسوأ السبت خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، بإعلانهما هدنة في حربهما التجارية، لكن استئناف الحوار هذا بين أكبر اقتصادين في العالم لم يترافق مع أي جدول زمني.

وطغت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مرة جديدة على البرنامج الرسمي لقادة أكبر عشرين اقتصاد في العالم الذين اختلفوا هذه السنة حول المناخ، بعيداً عن الحكومة العالمية المتناغمة التي حددوها هدفاً لهم في اجتماعهم الأول عام 2008.

وقال ترامب: "عقدنا مع الرئيس شي لقاء جيّداً جداً، لا بل يمكن أن أقول ممتازاً"، معتبراً أن العلاقات بين البلدين الخصمين "عادت إلى السكة الصحيحة".

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وبعد وقت قصير، أكد ترامب أنه لا ينوي "إضافة" رسوم جمركية على الواردات الصينية ولا إلغاء بعضها، "على الأقلّ في الوقت الراهن" مشيراً إلى أن المفاوضات ستستأنف بين البلدين.

وانقطعت المفاوضات بشكل مفاجئ في مايو، وهددت واشنطن بعد ذلك بفرض رسوم جمركية مشددة جديدة على البضائع الصينية المستوردة، لتشمل بذلك هذه التدابير العقابية مجمل الواردات السنوية من الصين وقيمتها أكثر من 500 مليار دولار.

وإن كان هذا الاحتمال الذي كان سيشكل ضربة للاقتصاد العالمي، بات مستبعداً في الوقت الحاضر، فلم ترد تفاصيل من أي من الطرفين حول شروط الهدنة والجدول الزمني للمحادثات.

في المقابل، طرح الرئيس الأميركي ولو بصورة مبهمة احتمال تليين القيود الأميركية المفروضة على مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة التي تشكل نقطة شائكة في الخلاف التجاري بين البلدين.

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وبذلك يكرّر الرئيسان السيناريو الذي حصل في قمة مجموعة العشرين السابقة التي عُقدت في الأرجنتين في أواخر عام 2018، وعلقا خلالها نزاعهما لبضعة أشهر بهدف استئناف المفاوضات التجارية التي سرعان ما تعثّرت.

وفي مواجهة صعوبة التفاهم بين بكين وواشنطن، توصّل الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لدول أميركا الجنوبية "ميركوسور" التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي وأوروجواي، إلى اتفاق على معاهدة تبادل حرّ، وهو ما وصفه رئيس المفوضية الأوروبية جان-كلود يونكر بـ"لحظة تاريخية". لكن إبرام المعاهدة سيكون صعباً لأنها تثير مخاوف المزارعين الأوروبيين حيال تدفق المنتجات من أميركا الجنوبية ولا سيما من البرازيل.

ولي العهد السعودي

وكان اللقاء الأبرز بين لقاءات ترامب الثنائية، لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، اليوم، دونالد ترامب.

وعبّر ترامب في مستهل اللقاء عن اعتزازه بصداقة سمو ولي العهد السعودي، مشيداً بالإنجازات الكبيرة التي حققتها للمملكة، وبخاصة الجهود في سبيل مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

وتطرق الرئيس الأميركي إلى العلاقات التجارية والاقتصادية، والعسكرية، بين أميركا والسعودية وما تحققها من مصالح مشتركة للبلدين، واصفاً إياها بالرائعة. وقد أعرب ولي العهد السعودي عن شكره وتقديره للرئيس الأميركي على مشاعره الترحيبية.

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عقب ذلك جرى تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة التاريخية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وبحث التنسيق المشترك تجاه القضايا ومستجدات الأحداث الإقليمية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها.

روسيا والعلاقات الثنائية

كما اجتمع ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وخلال لقائه الودي للغاية مع بوتين، حذره ترامب ممازحاً من أي تدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020 التي يترشح فيها ترامب لولاية ثانية، في حين أن روسيا متهمة بالتدخل في الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها ترامب عام 2016.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن قضية البحارة الأوكرانيين الذين احتجزتهم روسيا في عام 2018 تصدرت محادثاته مع نظيره الأميركي، لكن لم يتخذ أي قرار بشأن مصير هؤلاء البحارة حتى الآن.

وكانت البحرية الروسية قد ألقت القبض على البحارة الأوكرانيين واحتجزت سفنهم الثلاث في مضيق كيرتش الذي يربط بين البحر الأسود وبحر آزوف في 25 نوفمبر من العام الماضي، بعدما فتحت النار عليهم.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي في مدينة أوساكا اليابانية: "جعل الرئيس الأميركي هذه القضية إحدى الأولويات خلال تواصلنا في مجموعة العشرين". وأضاف أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مصير البحارة انتظاراً لحكم المحكمة.

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وأضاف أنه ينبغي عدم استخدام هذا الأمر كأداة سياسية في أوكرانيا المقرر أن تجري انتخابات برلمانية في يوليو.

وإلى جانب مناقشة مصير البحارة، أكد بوتين وترامب التزامهما بتحسين العلاقات أثناء اجتماعهما على هامش قمة مجموعة العشرين. ووصف ترامب اجتماعه مع نظيره الروسي بأنه "شرف عظيم".

البيان الختامي

أقرّ البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين بـ"تصاعد" حدة الخلافات التجارية والجيوسياسية، وهي صيغة مبهمة حلّت محل التنديد الصريح بالحمائية الذي لطالما طبع بيانات مجموعة العشرين، إلا ان إدارة ترامب ترفضه.

ويشدد النصّ أيضاً على ضرورة أن تواصل المصارف المركزية "دعم النشاط الاقتصادي" عبر الحرص على "التواصل جيداً" في ما بينها.

وجدّد البيان التأكيد على التزام 19 من دول مجموعة العشرين باستثناء الولايات المتحدة، بـ"التطبيق الكامل" للاتفاق الموقع عام 2015 في باريس لمكافحة الاحتباس الحراري.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "يجب أن نذهب أبعد من ذلك" في ما يخصّ المناخ، معرباً عن أسفه للموقف الأميركي.

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وقال الموقعون في البيان الختامي للقمة، إنهم متفقون على "عدم التراجع" عن هذا الاتفاق، مستخدمين لهجة تذكر بنبرة البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين العام الماضي.

وأثناء لقاء ترامب وشي، كان دبلوماسيو الدول العشرين التي تمثل 85% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، يواصلون مباحثاتهم حول المناخ، في وقت تشهد أوروبا موجة حرّ غير مسبوقة يعتبرها العلماء بمثابة عارض لا لبس فيه للتغير المناخي.