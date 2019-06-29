"الانتقالي السوداني" يدرس اقتراح الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا

قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا وتم تسلمه في 27 يونيو، ملائم لاستئناف المحادثات مع ممثلي الحراك بشأن الانتقال إلى الديموقراطية.

وقدم الوسطاء يوم الخميس اقتراحاً مشتركاً للجانبين بعد أن رفض المجلس العسكري اقتراحاً إثيوبياً سابقاً ودعا إلى توحيد جهود الوساطة.

واقترحت مسودة الاقتراح المشترك بضعة تغييرات في اقتراح إثيوبي سابق وافق عليه ممثلو الحراك.

وقال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث باسم المجلس العسكري: "تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي وجمهورية إثيوبيا مساء يوم 27 يونيو وتمت دراسته بوساطة المجلس العسكري السوداني وقد برزت حوله عدد من النقاط إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحاً صالحاً للتفاوض حوله".



وينص الاقتراح المشترك على تشكيل مجلس سيادي يشرف على المرحلة الانتقالية ويتألف من سبعة مدنيين وسبعة من أعضاء المجلس العسكري مع تخصيص مقعد إضافي لعضو مستقل.

ويحاول وسطاء بقيادة الاتحاد الأفريقي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد التوسط في عودة المحادثات المباشرة بين الطرفين.

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ولكن تشكيل مجلس تشريعي لن يتقرر إلا بعد توقيع الاتفاق. ووفقاً لمسودات سابقة كان تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض سيشكل ثلثي المجلس.

ولم يتم الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وممثلي الحراك بشأن شكل الحكومة الانتقالية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر حسن البشير في 11 أبريل

وتولى البشير الحكم لنحو 30 عاماً قبل خلعه بعد أزمة اقتصادية طاحنة و15 أسبوعاً من الاحتجاجات في الشوارع.