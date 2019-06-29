بعد المباحاثات الثنائية.. أميركا لن تفرض رسوماً جديدة على صادرات الصين

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لن يفرض رسوماً جمركية جديدة على الواردات الصينية في الوقت الراهن وأن المفاوضات مع بكين من أجل التوصل لاتفاق تجاري ستُستأنف.

وقال ترامب إن واشنطن لن تزيد أي رسوم جمركية ولن تلغي تلك المفروضة حالياً، "على الأقل في الوقت الراهن"، مؤكّداً بذلك معلومات أفادت بها وكالة الأنباء الصينية الرسمية بعد اجتماع الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا في اليابان. وتابع "سنواصل التفاوض".

واتفق الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، على استئناف المفاوضات التجارية بين بلديهما، وفي وقت سابق من اليوم أعلنت بكين أن واشنطن وافقت على عدم فرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها، وفق وسائل إعلام صينية رسمية.

وأفادت وكالة "شينخوا" الرسمية بعد لقاء الزعيمين على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا أن البلدين سيستأنفان المفاوضات "على أساس المساواة والاحترام المتبادل".

وافتتح شي اللقاء بالإشارة إلى أنهما يجلسان قريباً من المكان حيث لعب فريقا البلدين كرة الطاولة قبل 48 عاماً، في مباراة مهدت لما عرف لاحقاً بـ"دبلوماسية البينغ بونغ" إذ فتحت الباب أمام إعادة العلاقات الدبلوماسية إلى طبيعتها بين بكين وواشنطن.

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وقال شي لنظيره الأميركي بحسب "شينخوا" إنه "بإمكان الصين والولايات المتحدة الربح معاً عبر التعاون والخسارة معاً من خلال الاقتتال".

وأفاد في بداية اللقاء "تواصلت مؤخراً عن قرب مع الرئيس الأميركي عبر الهاتف وبالرسائل المكتوبة"، مشدداً على رغبته بتبادل وجهات النظر مع ترامب لدفع العلاقات قدماً.

ونقلت عنه "شينخوا" تأكيده على نية بكين "دعم العلاقات الصينية الأميركية بناء على التنسيق والتعاون والاستقرار".

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على سلع تزيد قيمتها عن 360 مليار دولار بينهما، ما أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية.

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