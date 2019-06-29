نائب: رئيس الوزراء يريد تكريس المحاصصة والفشل بوزارة النفط

وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس الوزراء ثبت جميع المدراء العاميين بوزارة النفط بصرف النظر عن كفاءتهم ونزاهتهم رغم وجود العديد من الملفات على البعض منهم"، مبينا ان "هناك العديد من الاستجوابات والملفات والتحقيقات على البعض من اؤلئك المدراء لكن وكما يبدوا ان رئيس الوزراء ما زال يعتقد نفسه وزيرا للنفط".واضاف الجبوري، ان "رئيس الوزراء يريد تكريس المحاصصة والفشل بوزارة النفط"، مشددا على ان "مجلس النواب لن يصوت على الاسماء التي ترسل للتثبيت ما لم تكن نزيهة وبعيدة عن المحاصصة".

ولفت الى ان "سلطة نفط الشمال المسؤولة عن كركوك ونينوى، قام رئيس مجلس الوزراء بتثبيت مديرها العام الذي ثبت عليه الكثير من الفشل والفساد، وهو دليل على ان الحكومة غير مكترثة بمحاربة الفساد"، موضحا ان "هنالك طلب استجواب لوزير النفط تقدمنا به الى رئاسة المجلس منذ اكثر من شهرين عن مجمل الادارة والسياسة النفطية بالوزارة لكن للاسف رئاسة البرلمان لا توافق على الاستجواب".



واكد الجبوري، اننا "لا نستطيع الانتظار اكثر وسيكون هنالك مواقف من جميع الكتل حول الموضوع ويجب ان يكون هنالك تقييم حقيقي للاداء الحكومي وخاصة فيما يتعلق بتثبيت الدرجات الخاصة وملفات الفساد".