نائب: رئيس الوزراء يريد تكريس المحاصصة والفشل بوزارة النفط

اكد النائب عن كتلة المحور الوطني احمد الجبوري، السبت، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي "يريد تكريس المحاصصة والفشل بوزارة النفط"، مشيرا الى ان عبد المهدي ثبت جميع المدراء العامين بالوزارة "بغض النظر عن كفاءتهم ونزاهتهم".
واضاف الجبوري، ان "رئيس الوزراء يريد تكريس المحاصصة والفشل بوزارة النفط"، مشددا على ان "مجلس النواب لن يصوت على الاسماء التي ترسل للتثبيت ما لم تكن نزيهة وبعيدة عن المحاصصة".
ولفت الى ان "سلطة نفط الشمال المسؤولة عن كركوك ونينوى، قام رئيس مجلس الوزراء بتثبيت مديرها العام الذي ثبت عليه الكثير من الفشل والفساد، وهو دليل على ان الحكومة غير مكترثة بمحاربة الفساد"، موضحا ان "هنالك طلب استجواب لوزير النفط تقدمنا به الى رئاسة المجلس منذ اكثر من شهرين عن مجمل الادارة والسياسة النفطية بالوزارة لكن للاسف رئاسة البرلمان لا توافق على الاستجواب".
واكد الجبوري، اننا "لا نستطيع الانتظار اكثر وسيكون هنالك مواقف من جميع الكتل حول الموضوع ويجب ان يكون هنالك تقييم حقيقي للاداء الحكومي وخاصة فيما يتعلق بتثبيت الدرجات الخاصة وملفات الفساد".
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