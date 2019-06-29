بالفيديو منطقة المعسكر تفتقر الى ابسط مقومات العيش

منطقة المعسكر يعيش اهلها بلا خدمات في بلد هو الاغنى اقتصاديا والاسوأ خدمياً بلا خدمات يعيش اهالي منطقة المعسكر الواقعة شرق العاصمة، فيما طالب ابناء المنطقة بضرورة وضع الحلول لمشكلة تردي الخدمات وتجاوز مرحلة الوعود الى مرحلة تطبيقها.

لاتستغرب ان رايت منطقة تفتقر الى ابسط مقومات العيش في بلد يعد الاغنى اقتصاديا والاسوأ خدميا، هذا ماتحدث به اهالي منطقة المعسكر الواقعة في شرق العاصمة بغداد، الذين طالبوا الجهات المعنية بتوفير الماء والكهرباء التي غابت عنهم منذ سنوات عدة .

الجهات المعنية وبحسب الاهالي فأنها لم تقدم لمنطقتهم شيئا سوى الوعود التي لا تزال مجرد حبر على ورق في ظل واقع خدمي مترد تعيشه منطقة المعسكر.

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