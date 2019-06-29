اتحاد الكرة يرفض نقل مباريات النجف الى الملعب القديم

وكانت ادارة نادي النجف، قد تقدمت بطلب لنقل مباريات الفريق الى الملعب القديم من اجل احتضان مبارياته المتبقية في الدوري الممتاز.

وقال أمين سر الهيئة الادارية لنادي النجف، باسم محمد، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم أبلغهم رسميا رفضه أن يخوض فريق النجف مبارياته المتبقية على الملعب القديم حتى نهاية الموسم الحالي".



واوضح محمد بالقول، "عليه فإن مباراة النجف والحدود ستقام يوم غد في ملعب النجف الدولي".