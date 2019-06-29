رياضة 2019-06-29 | 16:04 573 مشاهدة خسر المنتخب الوطني لكرة الطائرة في اولى مبارياته بالتصفيات المؤهلة الى بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً التي ستجري في ميانمار خلال شهر آب القادم. وخسر منتخب الطائرة امام نظيره السعودي بثلاث أشواط لأثنين بواقع (25-17) (22-25) (21-25) (26-24) (13-15) في التصفيات التي تقام في البحرين. وسيواجه المنتخب الوطين نظيره الكويتي غداً الاحد، فيما سيخوض بعد غدٍ الثلاثاء، مباراته الثالثة مع المنتخب القطري، أما في اليوم الثالث من شهر تموز فسيخوض المباراة الرابعة مع المنتخب البحريني، ويختتم الأولمبي مشواره مع نظيره المنتخب الفلسطيني يوم الرابع من الشهر نفسه.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يخسر اولى مبارياته بتصفيات آسيا لكرة الطائرة تحت 23 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.