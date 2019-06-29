رسمياً.. مانشستر يونايتد يحسم ثاني صفقاته في الميركاتو الصيفي

2019-06-29 | 15:42
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ولم يوضح بيان النادي قيمة الصفقة، لكن تقارير صحفية كشفت أنّ الصفقة ستكلف مانشستر يونايتد 45 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات.
وأصبح الظهير الأيسر خامس أغلى توقيع في مانشستر يونايتد بعد بول بوجبا (89 مليون جنيه إسترليني) وروميلو لوكاكو (76 مليون جنيه إسترليني) وأنخيل دي ماريا (59.7 مليون جنيه إسترليني) وفريد (52 مليون جنيه إسترليني).
صاحب الـ"21" عامًا ثاني صفقة للشياطين الحمُر هذا الصيف، بعد التعاقد مع دانييل جميس جناح سوانزي سيتي.
بياسكا لعب 39 مباراة في الموسم الماضي مع النسور في مختلف المسابقات، ولم يحرز أي أهداف، صنع أربعة أهداف.
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