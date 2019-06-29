بالوثائق.. تواقيع برلمانية لمناقشة التواجد الامريكي والقصف التركي

تنشر الخليج 365، طلباً موقعاً من ٥٢ نائباً لإدراج فقرة مناقشة عامة على موضوع التواجد الامريكي والقصف التركي بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير الداخلية ياسين الياسري.

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