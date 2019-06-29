نائب يتهم عضو بسائرون بإدارة صفقة سياسية لإعادة انتخاب رئاسة لجنة النزاهة

اتهم رئيس لجنة النزاهة النيابية علي الصجري، السبت، عضو كتلة سائرون صباح الساعدي بإدارة صفقة سياسية لإعادة انتخاب رئاسة لجنة النزاهة النيابية.

وقال الصجري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أوجه رسالتي المفتوحة الى السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، هل يجوز لعضو في كتلة سائرون وهو النائب صباح الساعدي بعرقلة عمل لجنة رقابية هم رئيسها وأعضائها كشف ملفات الفساد وإحالة المتورطين للقضاء؟، وهل يجوز ادارة صفقات اسقاط رئيسها المنتخب بالأكثرية وحصوله على ثقة أعضائها بعد اللجوء لانتخابات ديمقراطية حضيت بقبولها القانوني والشريعي؟، وهل الصدر على دراية بما يقوم به الساعدي؟".



وطالب رئيس لجنة النزاهة، الصدر بـ "لقاء مشترك مع النائب الساعدي بحضوره وجهاً لوجه، لنبين من الذي يملك الحق ومن الذي يعرقل عمل اللجان، وما ينويه البعض من اعادة انتخابات رئاسات لجان المالية والأمن والدفاع والتربية والتعليم والنزاهة النيابية والتي جرت بأجواء ديمقراطية لكنها لا ترضي الفاسدين".

وتابع الصجري، أن "ثقتي بالسيد الصدر أكبر من تصرفات من يدعون انهم يمثلون الخط الصدري المجاهد والرافض لممارسات المفسدين وصفقاتهم المشبوهة، علماً ان رئاسة لجنة النزاهة من استحقاق المكون السني وغير داخله في مزايدات الساعدي".



وبيّن "نحن نعرف جيداً مواقف السيد الصدر وحرصه على وحدة، الصف العراقي ووقوفنا دائما بوجه مشاريع التقسيم معه، لكننا بالوقت نفسه اذا كان الصدر يقبل بهذا الاسلوب لادارة الدولة لن يعد هنالك أملاً الا بالذهاب لخيارات مجبرين عليها ان ندير شؤوننا بانفسنا للاسف، وهذا أبغض الحلال".

