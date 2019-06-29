زخم مروري بعد قطع الطرق المؤدية لساحة الطابقين وسط بغداد

افاد مصدر امني، السبت، بقطع الطرق المؤدية الى ساحة الطابقين وسط بغداد، مشيراً الى حدوث زخم مروري كبير. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية تقطع الطرق المؤدية الى ساحة الحسين (الطابقين)". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هذا القطع تسبب بزخم مروري كبير ضمن المنطقة".

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