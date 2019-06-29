مطار نيوآرك الأمريكي يعلق العمل بسبب "حالة طوارئ"

أعلن مطار نيوآرك ليبرتي بالولايات المتحدة، عودة حركة الطيران لطبيعتها بعد انتهاء حالة الطوارئ التي أعقبت هبوط اضطراري لطائرة أمريكية.

وكان المطار أعلن في وقت سابق، السبت، توقف رحلات الوصول والمغادرة بسبب حالة طوارئ دون أن يشير إلى طبيعتها.

وطلب في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" من الركاب التواصل مع خطوطهم الجوية قبل القدوم إلى المطار الواقع بولاية نيوجيرسي.