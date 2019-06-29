القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حمَّل المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، قوى إعلان الحرية والتغيير مسؤولية أي تبعات قد تنجم عن المسيرة الاحتجاجية التي تعتزم تنفيذها غدا الأحد.
وقال المجلس العسكري في بيان: "نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن أي روح تزهق في هذه المسيرة أو أي خراب أو ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات السودان جراء تعطيل المرور وإغلاق الطرق ومس المصالح العامة ومعاش الناس".
وشدد المجلس العسكري على أنه انطلاقا من مسؤوليته الوطنية والتاريخية وإيمانه بحق التغيير والتظاهر، إلا أنه ينبه إلى خطورة الأزمة التي تعيشها البلاد، مشيرا إلى أنه بذل كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الأمن والإبقاء على اللحمة الوطنية متماسكة.
وانتقد تبني "قوى الحرية والتغيير" تنظيم مسيرة الأحد، في وقت يترقب فيه السودانيون الإعلان عن توافق نهائي بعد أشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره أكثر من ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر "الانتقالي السوداني" يحمل "الحرية والتغيير" تبعات مسيرة الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.