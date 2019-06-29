بحلول 2033.. اقتصاد المغرب الـ60 عالميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت توقعات أجراها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني، على مدى الخمس عشرة سنة المقبلة، بأن اقتصاد المغرب سيحافظ على مرتبته الـ60 عالمياً في أفق 2033؛ فيما يُتوقع أن تتصدر الصين المرتبة الأولى لتزيح الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة سنة 2032.

جاء ذلك في التقرير السنوي، التي يصدره المركز الذي يوجد مقره في لندن ويشمل توقعات حول اقتصاد 193 دولة عبر العالم في أفق 2033، حيث يتوقع أن تتجاوز البرازيل إيطاليا سنة 2020 والهند ستتفوق على بريطانيا وفرنسا عام 2020.

وفيما يخص المغرب، لن يتم تحقيق أي تقدم في مرتبة اقتصاده على المستوى العالمي؛ فالمرتبة الـ60 سيحافظ عليها إلى حدود 2033، بعدما كان سنة 2013 في المرتبة الـ62، وسنة 2008 في المرتبة الـ63، وسنة 2003 في المرتبة الـ56.