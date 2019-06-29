جمهور الزمالك يقلق مدرب تونس بسبب فرجاني ساسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الفرنسي آلان جيريس مدرب منتخب تونس، إن فرجاني ساسي لاعب خط وسط "نسور قرطاج" المحترف بين صفوف الزمالك المصري، لا يزال غير جاهز للمشاركة بصفة أساسية في منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.



وسقط المنتخب التونسي في فخ التعادل مرة أخرى بهدف لمثله، مع نظيره المالي، في ثاني جولات دور المجموعات لـ"كان 2019".

وأوضح جيريس في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، مازحا "أحمد الله على عدم وجود أكثر من لاعب تونسي في الدوري المصري بقائمة الفريق، في هذه الحالة سأكون مضطرا لإشراك كل لاعب يتم النداء على اسمه في المدرجات".

وحرص عدد من جمهور نادي الزمالك على حضور مباراتي تونس أمام أنجولا ومالي، لدعم ساسي، وطالبت في أكثر من مناسبة بمشاركته في التشكيلة الأساسية.

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وأضاف جيريس حديثه في هذا الصدد ""ساسي عائد من إصابة ويحتاج إلى تأهيل من أجل العودة لكامل مستواه".

وقال جريس خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "سعيد بعدم التعرض للخسارة، كان علينا العمل من أجل تحقيق الفوز وعدم الاكتفاء بالتعادل، واجهنا خصما قويا وأتوقع لهم النجاح في البطولة".

وأضاف "أجريت بعض التغييرات ونجحنا في تحقيق التعادل ونجونا من الهزيمة، والهدف الذي دخل مرمانا من خطأ فردي لحارس المرمى معز حسن، ولكن لن نلومه وعلينا التركيز في المباراة المقبلة ضد موريتانيا من الآن".

وأتم جيريس: "الأجواء حارة للغاية في مصر، واللعب نهارا في درجة حرارة عالية أثر بشكل سلبي على اللاعبين خاصة في الشوط الثاني".