انت الان تتابع ماكرون يرحب بالاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وميركوسور لكنه يبقى "حذرا" لجهة تنفيذه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

رحب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون السبت بالتوصل الى اتفاق ضخم للتبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي ودول ميركوسور (البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي)، مع إعرابه عن "الحذر" إزاء متابعة تنفيذه.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي عقده على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في اليابان "هذا الاتفاق جيد حاليا، وهو في الاتجاه الصحيح لكننا سنكون حذرين جدا"، مضيفا أنه يرغب بـ"إجراء تقييم مستقل" له.

وأضاف ماكرون "أنه اتفاق جيد في الوقت الحاضر استنادا الى أخذ المفاوضين بعين الاعتبار وبشكل كامل لكل المطالب التي قدمناها".

وتابع مفصلا ما ورد في الاتفاق معتبرا أنه جيد "لأنه يقر بتحديداتنا الجغرافية وهو الأمر المهم جدا للمزارعين والذي لم يقم به أحد من قبل بشكل أفضل. وأيضا لأن المعايير الثلاثة التي وضعناها وردت في النص: التقيد الواضح باتفاقية باريس (حول المناخ)" خاصة من قبل البرازيل وهو ما يحصل للمرة الأولى "على هذا المستوى في نص تجاري".

Advertisements

وأضاف ماكرون "والمعيار الثاني هو المتعلق بالتقيد بمعاييرنا البيئية والصحية، والثالث هو حماية فروعنا الحساسة في إطار الحصص التي وضعنا حدودها خاصة بالنسبة الى البقر والسكر".

وقال الرئيس الفرنسي أيضا "يضاف الى ذلك نقطة غاية في الأهمية: بند حماية يطبق على المنتجات الزراعية" الأمر الذي يعني "أنه في حال تعرض قطاع ما لزعزعة كبيرة من الممكن إطلاق آلية توقف تطبيق" العملية.

وأكد أن الحكومة ستكون "حذرة جدا إزاء الصياغة النهائية" للإتفاق، و"لعملية تصديقه وخصوصا آلية متابعته"، مضيفا "كما فعلنا بالنسبة لاتفاق التبادل الحر مع كندا أريد أن اطلق خلال الأيام القليلة المقبلة تقييما مستقلا وكاملا وشفافا خاصة حول البيئة والتنوع البيولوجي".

وسيتيح هذا الاتفاق ادخال نحو مئة الف طن من لحم البقر من دول أميركا اللاتينية الاربع من دون فرض رسوم جمركية عليها.