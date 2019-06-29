شكرا لقرائتكم خبر عن ارتجافة ميركل... جفاف أم مرض؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(أوساكا)

فيما أصرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، على أنها " بخير" ردا على أسئلة الصحفيين المتعلقة بصحتها بعد حادثتين خلل فترة قصيرة، إذ شوهدت وهي ترتعش في مناسبات عامة.

وفي ختام قمة مجموعة العشرين في أوساكا والتي شملت رحلة طويلة المدى ومفاوضات شاقة مع قادة العالم الآخرين، قالت ميركل اليوم( السبت ) "أنا مقتنعة، تماماً كما حدث رد الفعل هذا، سوف يزول مرة أخرى".

وميركل البالغة 64 عاما ، بدت غير مستقرة في عدد من المرات، وقد ظهرت وهي ترتجف بجانب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير أثناء خطابه في حفل رسمي لتعيين وزير جديد للعدل (الخميس) واستمرت الرجفة دقيقتين، بحسب مصور وكالة الانباء الألمانية الذي كان حاضرا في الحفل.

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وضمت المستشارة ذراعيها إلى صدرها في محاولة لوقف الارتجاف، وتمكنت في النهاية من السيطرة على نفسها بعد عدة خطوات، لكن هذه المرة رفضت كأس من الماء عرضت عليها.

ورغم هذه الوعكة، إلا أن المتحدث باسم الحكومة الألمانية، قال إن ميركل في حال جيدة.

وكانت عدسات المصورين التقطت مشاهد لها وهي ترتجف الأسبوع الماضي خلال استقبالها الرئيس الأوكراني. لكنها أكدت في حينها أنها بخير بعد أن شربت 3 أكواب من الماء، وعزت تلك النوبة التي أصابتها إلى الجفاف وحرارة الطقس.