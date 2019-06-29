اتهام طارق الزمر بمسؤوليته عن العمليات الإرهابية في مصر

اليوم الجديد

اتهم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، في بلاغه المقدم للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 6323 لسنة 2019 عرائض النائب العام، القيادي الهارب إلى تركيا طارق الزمر بمسؤوليته عن العمليات الإرهابية التي حدثت في مصر، وكذلك التخطيط لشن عمليات إرهابية أخرى ضد الدولة المصرية، واستهداف الجيش والشرطة، من خلال التقاؤه قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى رأسهم القيادي الهارب محمود حسنين.

ونص محمود في بلاغه، أن الإرهابي طارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، والصادر ضده أحكام عديدة لارتكابه عمليات إرهابية ضد...