براتب يصل لـ 10 آلاف جنيه..وظائف جديدة تطرحها وزارة القوى العاملة

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم طرحت وزارة القوى العاملة عدد 25 ألف و333 فرصة عمل خالية داخل البلاد بالقطاع الخاص، بحسب النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة خلال شهر يونيو الجاري. ونشرت الوزارة على موقعها الرسمي هذه الوظائف تحت عنوان : فرص العمل المطلوبة داخل البلاد (عدد"25333 " فرصة عمل ) والواردة للوزارة . لطالبي العمل التقدم لشغلها خلال شهر يونيو 2019 ، إضغط اللينك لمعرفة الوظائف بالتفصيل

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