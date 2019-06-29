وقفة احتجاجية في ولاية أسكي شهير التركية للتنديد بمؤتمر المنامة

نظم عشرات الأتراك و​الطلاب​ ال​فلسطين​يين، وقفة احتجاجية في ولاية اسكي شهير التركية، للتنديد بمؤتمر ​المنامة​ الذي يمثل الجزء الاقتصادي من ​صفقة القرن​.

وشارك في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت السفير الفلسطيني لدى العاصمة ​أنقرة​ ​فائد مصطفى​، وعدد من ممثلي مؤسسات ​المجتمع المدني​ التركية.

وفي كلمة خلال الوقفة، قال السفير الفلسطيني بأنقرة فائد مصطفى إن "صفقة القرن صفقة مشبوهة تهدف للابقاء على المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية"، مشيرًا إلى "أنهم صدعوا رؤوسنا منذ أكثر من عامين وهم يتحدثون عن صفقة أسموها صفقة القرن ولكننا نسميها كذبة القرن الكبرى".

وأوضح أن "صفقة يريدونها حلا سياسيا لهذا الصراع الفسطيني ال​إسرائيل​ي دون أن تكون ​القدس​ موجودة أو أن تكون عاصمة لفلسطين ودون أن يكون هناك حق عودة للاجئين الفلسطينيين"، لافتًا إلى أنها "صفقة مشبوهة يريدون من خلالها الابقاء على المستعمرات والمستوطنات غير الشرعية في أرضنا الفلسطينية ليجعلوها جزءا من دولتهم إسرائيل".

يذكر أنه انعقدت أعمال "مؤتمر المنامة" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية، يومي الثلثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.