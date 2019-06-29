وزير عدل بريطاني سابق: إسقاط إيران للدرون الأميركي عمل مشروع

رجح وزير العدل البريطاني السابق كيني ماكاسكيل أن "إسقاط إيران للطائرة الأميركية المسيرة في وقت سابق من الشهر الجاري كان عملًا مشروعًا في ظل تدخل آلة حرب هائلة في أراضي إيران"، مشيرًا إلى أن "كل إيراني التقاه كان شخصًا رائعًا يتطلع إلى حياة أفضل ومرحًا"، مشددًا على أن "الحل للنزاع ليس في شن حرب، بل في دعم الإصلاحات المعتدلة في إيران".
يذكر أن ماكاسكيل هو من قرر الإفراج عن ضابط الاستخبارات الليبي عبد الباسط المقرحي المدان الوحيد في قضية تفجير طائرة ركاب أميركية فوق مدينة لوكربي البريطانية عام 1988.
واعتبر الوزير السابق أن تفجير لوكربي جاء ردًا على إسقاط القوات الأميركية بالخطأ طائرة ركاب إيرانية فوق الخليج في العام نفسه.
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