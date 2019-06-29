زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة فارس الإيرانية

ضرب ​زلزال​ بقوة 4 درجات على مقياس ريختر منطقة أهل التابعة لناحية أشكنان بمدينة لامرد بمحافظة فارس جنوب ​إيران​. وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة ​طهران​ بأن الزلزال ضرب هذه المنطقة على عمق 12 كم من سطح الأرض، ولم يسفر عن وقوع ضحايا. يذكر أن منطقة أهل تقع على مسافة 420 كم جنوب مدينة شيراز.

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