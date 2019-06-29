تغيير اسم أحد شوارع بلدة فلسطينية من البحرين إلى اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي

غيّر رئيس بلدية يطا الواقعة في محافظة ​الخليل​ جنوب ​الضفة الغربية​، اسم أحد شوارع بلدته من "​البحرين​" إلى شارع رئيس مجلس الأمة ​الكويت​ي "​مرزوق الغانم​"، تقديرًا وعرفانًا لـ "موقف الكويت الرافض ل​صفقة القرن​".

وجاء في بيان نشرته البلدية: "بناء على مناشدات مواطنين وجهات اعتبارية، وتوجهات المجلس البلدي المنسجمة مع توجهات ​القيادة​ الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، قرر رئيس بلدية يطا، إبراهيم أبو زهرة، تلبية مطالبة المواطنين بتغيير اسم الشارع".

وشدد أبو زهرة على أن "موقف الكويت ملتحم مع ​الشعب الفلسطيني​ وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير، في كل مساعي التحرر والانعتاق من الاحتلال".

يذكر أن ​السلطة الفلسطينية​ عارضت "ورشة ​المنامة​" التي احتضنتها البحرين الأسبوع الماضي، ونوقش فيها الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية في ​الشرق الأوسط​ المعروفة بـ "صفقة القرن".