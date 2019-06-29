تغيير اسم أحد شوارع بلدة فلسطينية من البحرين إلى اسم رئيس مجلس الأمة الكويتي

غيّر رئيس بلدية يطا الواقعة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، اسم أحد شوارع بلدته من "البحرين" إلى شارع رئيس مجلس الأمة الكويتي "مرزوق الغانم"، تقديرًا وعرفانًا لـ "موقف الكويت الرافض لصفقة القرن".
وجاء في بيان نشرته البلدية: "بناء على مناشدات مواطنين وجهات اعتبارية، وتوجهات المجلس البلدي المنسجمة مع توجهات القيادة الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن، قرر رئيس بلدية يطا، إبراهيم أبو زهرة، تلبية مطالبة المواطنين بتغيير اسم الشارع".
وشدد أبو زهرة على أن "موقف الكويت ملتحم مع الشعب الفلسطيني وقيادته المتمثلة في منظمة التحرير، في كل مساعي التحرر والانعتاق من الاحتلال".
يذكر أن السلطة الفلسطينية عارضت "ورشة المنامة" التي احتضنتها البحرين الأسبوع الماضي، ونوقش فيها الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية في الشرق الأوسط المعروفة بـ "صفقة القرن".
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