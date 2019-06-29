أصدرت سلطات الجمارك العراقية تنويها لكافة المسافرين المغادرين والقادمين للعراق، يفيد بأن "مطارات بغداد والبصرة والنجف لا تسمح بإدخال البضائع والمواد التي تحمل الصفة التجارية عن طريق صالات المسافرين"، مشيرة إلى أنها "تتعامل مع الهدايا والأمتعة الشخصية فقط".
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها أعلنت "خلال الفترات الماضية عن ضبط وحجز كميات كبيرة من الأدوية البشرية والمكملات الغذائية ومختلف المواد المخالفة لضوابط الاستيراد المعتمدة، والتي جاءت بكميات تجارية بدون موافقات رسمية والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".
وأضافت الهيئة أنها أعلنت الشهر الماضي عن ضوابط الأمتعة الشخصية ونوع المواد المسموح للمسافرين بإدخالها وإخراجها عبر صالات المطارات في العراق، وفق ضوابط البنك المركزي العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك العراقية تمنع إدخال البضائع والمواد ذات الصفة التجارية في مطارات بغداد والبصرة والنجف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.