الجمارك العراقية تمنع إدخال البضائع والمواد ذات الصفة التجارية في مطارات بغداد والبصرة والنجف

أصدرت ​سلطات الجمارك​ ​العراق​ية تنويها لكافة المسافرين المغادرين والقادمين للعراق، يفيد بأن "مطارات ​بغداد​ و​البصرة​ والنجف لا تسمح بإدخال البضائع والمواد التي تحمل الصفة التجارية عن طريق صالات المسافرين"، مشيرة إلى أنها "تتعامل مع ​الهدايا​ والأمتعة الشخصية فقط".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أنها أعلنت "خلال الفترات الماضية عن ضبط وحجز كميات كبيرة من ​الأدوية​ البشرية والمكملات الغذائية ومختلف المواد المخالفة لضوابط الاستيراد المعتمدة، والتي جاءت بكميات تجارية بدون موافقات رسمية والتي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وأضافت الهيئة أنها أعلنت الشهر الماضي عن ضوابط الأمتعة الشخصية ونوع المواد المسموح للمسافرين بإدخالها وإخراجها عبر صالات المطارات في العراق، وفق ضوابط ​البنك المركزي​ العراقي.