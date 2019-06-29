أردوغان التقى رئيسة الوزراء البريطانية على هامش قمة العشرين في أوساكا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، واستمر اللقاء 45 دقيقة، بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول التركية.
وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع خلوصي أكار، فضلًا عن فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وإبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.
وفي وقت سابق السبت، عقد الرئيس أردوغان، لقاءات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
يذكر أنه انطلقت أمس الجمعة، قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.
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