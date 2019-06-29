أردوغان التقى رئيسة الوزراء البريطانية على هامش قمة العشرين في أوساكا

التقى الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ في ​اليابان​، واستمر اللقاء 45 دقيقة، بعيدًا عن عدسات وسائل الإعلام، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول التركية.

وحضر اللقاء من الجانب التركي وزراء الخارجية ​مولود جاويش أوغلو​، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والدفاع ​خلوصي أكار​، فضلًا عن فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال ب​الرئاسة التركية​، و​إبراهيم قالن​ المتحدث باسم الرئاسة، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.

وفي وقت سابق السبت، عقد الرئيس أردوغان، لقاءات مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، والأميركي ​دونالد ترامب​، والمستشارة الألمانية ​أنغيلا ميركل​، ورئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​.

يذكر أنه انطلقت أمس الجمعة، قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية.