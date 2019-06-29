قائد الجيش التقى عضو لجنة التسلح بمجلس النواب الأميركي

التقى قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​ عضو لجنة التسلح في ​مجلس النواب الأميركي​ ايرك تراغر وبحث معه الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، لا سيّما حجم المساعدات العسكرية الأميركية الخاصة ب​الجيش اللبناني​.

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