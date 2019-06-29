النشرة: فريق من ضباط اليونيفيل يتفقد الخط الأزرق جنوبا

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "فريقًا من ضباط ​اليونيفيل​ يتفقد ​الخط الأزرق​ في القطاع الشرقي من ​جنوب لبنان​ ما بين تلال العديسة ومرتفعات ​جبل الشيخ​ مستقلًا ​مروحية​ تابعة للقوات تنفذ في هذه الأثناء طلعات استكشافية بشكل دائري على علو منخفض في محاور ​الوزاني​ امتدادًا حتى تخوم ​مزارع شبعا​".

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