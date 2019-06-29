وهاب لاردوغان: أنت مجرم حقيقي وتستحق مصير المجرمين

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّ "الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ على حق عندما يقول إنّ المطلوب من ​السعودية​ معاقبة قتلة الصحتافي السعودي ​جمال خاشقجي​".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنه نريد أن نسأله من سيعاقبه على قتل عشرات الآلاف في ​سوريا​ و​ليبيا​، ومن سيعاقبه على سجن عشرات آلاف الأتراك الّذين سجنهم لأنّهم يعارضونه؟ اردوغان أنت المجرم الحقيقي وتستحق مصير المجرمين".