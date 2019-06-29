وهاب لاردوغان: أنت مجرم حقيقي وتستحق مصير المجرمين

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّ "الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على حق عندما يقول إنّ المطلوب من السعودية معاقبة قتلة الصحتافي السعودي جمال خاشقجي".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنه نريد أن نسأله من سيعاقبه على قتل عشرات الآلاف في سوريا وليبيا، ومن سيعاقبه على سجن عشرات آلاف الأتراك الّذين سجنهم لأنّهم يعارضونه؟ اردوغان أنت المجرم الحقيقي وتستحق مصير المجرمين".
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