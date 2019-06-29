البزري استقبل وفد حركة حماس: الأولوية لإسقاط صفقة القرن

بحث رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري مع وفد من حركة المقاومة الاسلامية حماس برئاسة ممثلها في لبنان أحمد عبد الهادي، مستجدات القضية الفلسطينية وأوضاع الفلسطينيين في لبنان.
وأكد المجتمعون على أن "الأولوية هي لإسقاط صفقة القرن، ولمنع إنجرار المنطقة نحو تطورات أمنية وعسكرية خطيرة، وضرورة العمل لإعادة اللحمة بين مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية التي رفضت جميعها صفقة القرن، مما يستدعي إحياء مختلف الصيغ الجامعة والهيئات المشتركة بين هذه الفصائل والقوى الفلسطينية الإسلامية والوطنية سواء في لبنان، أم على الساحة الأوسع والأشمل".
وضم الوفد نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان الأخ جهاد طه، والمسؤول السياسي في منطقة صور الأخ عبد المجيد العوض، حيث تناول البحث
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