القطان: معادلة "جيش شعب مقاومة" هي التي تحفظ لبنان

أكد رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان أن "المقاومة في لبنان أثبتت أنها الحل الأوحد للمحافظة على توازن الرعب إن كان مع العدو الصهيوني من جهة أو مع العدو التكفيري من جهة أخرى أو مع أي عدو آخر، فلولا المقاومة في لبنان أين كان لبنان، فنحن لا يمكن إلا أن ننحاز لمعادلة الشعب والجيش والمقاومة"، معتبرا ان " هذه المعادلة هي المعادلة التي تحفظ لبنان، وفلسطين لا يحفظها لا قرارات دولية ولا مجلس أمن ولا كل المستكبرين، فالذي يحفظ فلسطين ويشكل توازن رعب مع الصهيانة والذي يجعلنا نسترد كل فلسطين هي المقاومة فقط ".
وفي كلمة له خلال لقاء في بر الياس شدد القطان على اننا "نقول لكل الخونة الذين لا مشكلة عندهم ببيع فلسطين خسئتم وخاب مسعاكم ولن تستطيعوا لا بنفطكم ولا بأموالكم أن تشتروا ذمم الأخوة الفلسطينيين ولن تستطيعوا أن تبيعوا فلسطين".
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