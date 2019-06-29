وجاء في التقرير الصادر هذا الشهر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي أن 174 دولفين علقوا على نحو مميت بين يوليو / تموز العام الماضي وأوائل هذا الشهر.
كما نفقت أسماك وسلاحف بحرية بسبب المد الأحمر، وهو ظاهرة طبيعية بيئية تحدث بسبب ازدهار مؤذي لنوع أو أكثر من العوالق أو الطحالب النباتية في مياه البحار أو البحيرات مما يسبب تغير لون المياه بشكل واضح، معظم الوقت يتغير اللون إلى الأحمر، وقد ابتلي به جنوب غرب ساحل خليج فلوريدا منذ نوفمبر / تشرين ثان 2017.
تحدث المد الأحمر بشكل طبيعي وظهرت بشكل متقطع قبالة ساحل الولاية على مر العصور، ولكن يعتقد كثيرون أن البشر زادوا المشكلة سوءا.
حصيلة نفوق الدلافين هذه قبالة جنوب غرب فلوريدا منفصلة عن إحصاء آخر في شمال الخليج.
ذكرت وكالة بيئية هذا الشهر أن 279 من الدلافين علقوا منذ فبراير / شباط بين لويزيانا وفلوريدا.
كانت هذه تفاصيل خبر نفوق 174 دولفين بسب المد الأحمر قبالة ساحل فلوريدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.