شكرا لقرائتكم خبر عن "حماة الوطن" يهنئ الشعب بذكرى 30 يونيو.. ويؤكد: أنقذتنا من أكبر عملية تشويه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ حزب حماة الوطن الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم بذكرى ثورة 30 يونيو، التى كانت مخرجا للدولة المصرية من حالة فوضى وطائفية هددت المجتمع، حيث أنقذت النسيج المصرى من أكبر عملية تشويه لثقافته وقيمه.

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وقال الفريق جلال الهريدى رئيس حزب حماة الوطن، إن ثورة 30 يونيو تعتبر اللحظة التى كتب فيها الشعب المصرى نهاية الجماعة الإرهابية بقرار شعبى ليصحح مسار ما حدث منذ أن تولى الإخوانى محمد مرسى العياط مقاليد الحكم، ولاستعادة الدولة المصرية من يد سلطة شكلت وضعاً كارثيا للأمة المصرية وللمصريين، وأحلت دماء كل من يعارضها بل وتخابرت مع دول أرادت النيل من الدولة المصرية، لتخرج جموع الشعب المصرى فى ثورة شهد لها العالم كله لاقتلاع جماعة الظلام وهدم مخططها الإرهابى.

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وأضاف رئيس الحزب أن هذه الذكرى تأتى ومصر قد حققت العديد من الإنجازات فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، ما كان لها أن تتحقق دون رؤية واضحة للتحديات الإستراتيجية التى تحيط بالدور المصرى فى الداخل والخارج، والمساندة المجتمعية لتلك الرؤية، بالرغم من عبء التكلفة العالية التى يدفعها العديد من الشرائح داخل المجتمع من أجل وضع بلدهم فى بداية مسار صحيح ومطلوب نحو الانطلاق، واحتلال مكانة بارزة إقليميًا ودوليًا.

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وأشار الفريق الهريدى على أن مصر باتت قادرة على إدارة علاقتها الخارجية بشكل متوازن دون تبعية، وأظهرت قدرة على التعامل مع مراكز القوى العالمية بندية كاملة، بالإضافة إلى التعامل الذكى فى إدارة قضايا الأمن القومى العربى التى كانت فى مهب الريح ومخاطرها مفتوحة وتتحكم بها قوى إقليمية؛ غير أن مصر وقفت لمساندة العراق وليبيا وسوريا وغيرها من الدول التى تربطنها بها اللغة.

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وأكد الهريدى على الدعم الكامل لمؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة والشرطة، للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه، داعيا القوى السياسية وأبناء الوطن بمختلف ميولهم واتجاهاتهم، للوقوف صفا واحدا والاصطفاف خلف قيادتنا السياسية، حفاظا على الأمن القومى لمصر.