شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "ثقافة البرلمان" يزور متحف كوم أوشيم بالفيوم ومقترح فتحه بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الوفد البرلمانى للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم السبت، بزيارة متحف آثار كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم فى إطار الزيارة البرلمانية إلى محافظة الفيوم لإلقاء الضوء على المناطق الأثرية بالمحافظة، والتى تأتى استجابة لطلب الإحاطة المقدم من النائب نضال السعيد، عن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الآثار لتطوير وحماية المناطق الأثرية بالمحافظة.

وقال النائب نضال السعيد، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن الوفد البرلمانى تفقد المتحف والوقوف على احتياجاته، مشيرًا إلى أنه المتحف الوحيد من نوعه فى محافظة الفيوم لاسيما وأن المحافظة لا تضم العديد من المتاحف، وأنشيء بهدف نشر الوعى الأثرى والثقافى بين أبناء المحافظة.

وأضاف عضو لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية، أنه اقترح خلال تفقد المتحف أن يفتح أبوابة مجانًا لفترة زمنية محددة لتشجيع أهالى المحافظة على زيارته.

ويقع متحف كوم أوشيم على طريق (الفيوم – القاهرة) الصحراوى فى اتجاه القاهرة، تحديداص عند مدخل مدينة كرانيس الأثرية الشهيرة التى تزخر بالعديد من الآثار اليونانية الرومانية، وأفتتح متحف كوم أوشيم عام 1974 للتعريف بتاريخ الفيوم، ليضم بعض القطع الأثرية التى عُثر عليها بالمنطقة.