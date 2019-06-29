شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى سابق: "B in سبورت" وإعلام الإخوان يستخدمون أساليب مشبوهة لتشويه مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "B in سبورت" وجميع قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التى تذاع من قطر وتركيا ولندن تستخدم أساليب مشبوهة، كما أنهم يستخدمون اسم محمد أبو تريكة لتشويه الدولة المصرية، وبطولة الأمم الأفريقية لمقامة الآن فى مصر".. هذا ما أكده إبراهيم ربيع القيادى السابق بجماعة الإخوان والباحث فى شئون الجماعات الإسلامية.

وأضاف "ربيع": "حال متابعتك لفضائية بى أن اسبورت خلال مباريات بطولة الأمم الأفريقية تجدها تتلاعب بالصورة لتخرج البطولة بشكل سيئ جدا، إذ تركز على مشاهد معينة فضلا عن أنها لا تأتى بالمشاهد الجيدة داخل الكادر كانفعالات الجمهور فى لحظة الهدف ووجود الجماهير واللقطات الحلوة، وتتعمد عدم إظهار أى صورة جيدة.

وأكد "ربيع" أن إعلام الإخوان وعلى رأسهم بى إن سبورت يذكرون بمناسبة وبدون مناسبة اسم محمد أبو تريكة لأنه عنصر فى جماعة الإخوان الإرهابية"، مشيرا إلى أن هدف الإخوان من ذكر اسم أبو تريكة هو إرباك الجماهير المصرية".